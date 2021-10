Jovem morre esmagado em parque de diversões; 5 ficam feridos

O acidente aconteceu no brinquedo chamado “Superman”, que deixa as pessoas sentadas em bancos, mas faz movimentos no ar.

Oque deveria ser um dia de descontração e alegria, terminou de forma trágica para um rapaz e outras cinco pessoas em um parque de diversões.

Um homem morreu após ser esmagado por um brinquedo dentro de um parque de diversões na noite da última quinta-feira (28), em Itu, no interior de São Paulo.

O homem foi identificado como William Ribeiro de Oliveira de 29 anos.

O acidente aconteceu no brinquedo chamado “Superman”, que deixa as pessoas sentadas em bancos, mas faz movimentos no ar.

O dono do parque informou à polícia que, segundo o operador, a vítima havia tirado a grade de proteção e ficado em pé. Como o brinquedo estava em movimento, ele decidiu parar o funcionamento para evitar um acidente. No entanto, William caiu e foi esmagado pela estrutura.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Martins, mas não resistiu.

Outras cinco pessoas que tentaram socorrer William também se feriram e receberam atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O dono do parque e o operador foram encaminhados para a delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Uma perícia será feita no local para apurar as causas do acidente.

Por: Dol