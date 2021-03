Jovens são executadas e enterradas na mesma cova por criminosos

Na manhã deste domingo, 21 de março, populares encontraram os corpos de duas jovens enterrados dentro de uma cova rasa em um morro no bairro Parque Aliança, na cidade de Timon.

De acordo com informações do repórter Ivan Lima, da Rede Meio Norte, as adolescentes foram identificadas apenas como Joyce e Maria Eduarda. Uma possuía 15 e a outra 16 anos.

Segundo testemunhas, as duas foram mortas a tiros e estavam enterradas na mesma cova que foi desenterrada após a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O pai de uma das jovens registrou um boletim de ocorrência alegando o sumiço da filha por volta de 10h da manhã. A polícia confirmou que uma delas morava na Vila da Paz, na zona Sul de Teresina e a outra no bairro Risoleta Neves, na zona Norte.

Os criminosos, possivelmente ligados a facções criminosas, tiraram fotos das vítimas juntas na cova antes do assassinato e compartilharam em grupos de WhatsApp.

A delegada Ingrid está ouvindo familiares e iniciando as investigações do caso.

