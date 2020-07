Leilões Virtuais tem sucesso durante a pandemia

O segmento de leilões virtuais tem excelente resultado, durante a crise da pandemia, na região do sul e sudeste do Pará. O que era um projeto experimental está se tornando viral e o produtor rural está a cada dia mais conectado.

De acordo com os profissionais, leiloeiros, as vendas virtuais tem aumentado.”Estamos nos desenvolvendo, o mercado tem se adaptado muito bem, inclusive, vem crescendo.” Explica Léia Lima, leiloeira. Na sua equipe tem cinegrafistas e editores, que captam as imagens na propriedade, editam e transmitem, administram o processo de pagamento e garantem toda a logística, até a entrega final do gado ao comprador.

“Isso gera mais oportunidade para os produtores rurais, pois é mais acessível economicamente. Antigamente, uma transmissão pelo canal do boi era muito cara, o que pode comprometer todo o leilão” afirmou o produtor Carlos Mariano.

Agora com as redes sociais,inclusive o youtube, a acessibilidade as informações estão mais democráticas.

Ser digital é uma tendencia, aonde quem for resistente, pode está excluído do mercado, em futuro breve.

Por Luana Borges