Léo Márcio propõe implantação de câmeras nos uniformes de guardas municipais e agentes de trânsito

Por meio da Indicação nº 669/2021, o vereador Léo Márcio (Pros) propôs a colocação de câmeras portáteis nos uniformes dos guardas municipais e dos agentes municipais de trânsito, a fim de levar maior segurança jurídica aos próprios servidores públicos e aos cidadãos.

Na justificativa da proposição, o parlamentar relata que os guardas e os agentes de trânsito são de suma importância para a segurança municipal, tendo em vista o elevado preparo e apoio que eles promovem em Parauapebas, no tocante à proteção do patrimônio, organização do trânsito, patrulha Maria da Penha e demais atividades correlatas.

“Pensando em aprimorar ainda mais a atuação desses agentes municipais, sugerimos uma medida que vem se instalando no país: a colocação de câmeras corporais no uniforme dos agentes, a fim de coibir os desacatos contra esses servidores e dar maior guarida e subsídio às abordagens. Além do mais, importa salientar que essas câmeras acopladas resultam em mais facilidades na apuração de denúncias e serviriam como um meio probatório bastante robusto, amparando os servidores públicos da segurança e os cidadãos”, argumentou o vereador.

A Indicação nº 669/2021 foi aprovada por unanimidade na sessão da Câmara Municipal de Parauapebas de terça-feira (19) e enviada para apreciação do prefeito Darci Lermen e do secretário de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, Dênis Assunção.

ASCOM/CMP