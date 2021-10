Sespa confirma caso de variante Gama em Canaã e Marabá

De acordo com o informe da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), foram confirmados casos da variante do Covid-19 denominada Gama, nos municípios de Marabá e Canaã dos Carajás. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a variante possui potencial duas vezes maior para transmissão e letalidade e reinfecção. O mesmo estudo do MS indica que a vacinação auxilia contra infecções e efeitos mais mais graves da doença. A Sespa também informou que foi identificada a variante Delta no município de Rondon do Pará.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta a população que mantenha o uso de máscaras e tenha atenção aos prazos de vacinação da segunda dose e reforço. Tais medidas de segurança ajudam a evitar novas infecções. Nesta sexta-feira (22), o município anunciou a ampliação dos locais e horários de vacinação, na zona urbana de Canaã dos Carajás.

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir de segunda-feira (25), as Escolas Municipais Alexandro Nunes, no bairro Alto Bonito, Tancredo Neves, no centro e a Academia da Saúde do bairro Novo Horizonte também vão receber cidadãos para se vacinarem contra o Covid-19. Na zona urbana, o horário de atendimento acontecerá sem interrupções, das 8h às 18h. Na zona rural, o atendimento segue conforme determinação própria das unidades.

A vacinação com Astrazeneca segue disponível para cidadãos a partir dos 18 anos de idade. Jovens entre 12 e 17 anos devem tomar a vacina da Pfizer. Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar obrigatoriamente: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, Cartão do Sus e, se possível, cartão de vacinação. Todos deverão usar máscaras nos locais de vacinação.

Saiba o prazo mínimo para tomar a 2ª dose da vacina:

CoronaVac: 28 dias

Astrazeneca: 8 semanas

Pfizer: 8 semanas

Saiba o prazo mínimo para tomar a 3ª dose da vacina:

Trabalhadores e idosos: 6 meses (180 dias)

Imunossuprimidos: 28 dias

