Mãe e filho morrem abraçados em acidente que esmagou carro no Pará

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na Rodovia BR-316, na tarde desta quarta-feira (18), no km-12 em Marituba, região metropolitana de Belém, deixou mãe e filho mortos. O carro foi esmagado em frente a um condomínio na via.

De acordo com informações, no carro estavam o pai, a mãe e um filho, o pai da criança conseguiu sair do veículo, e a mulher morreu dentro do carro abraçada com o filho.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), foi acionado para realizar a remoção dos corpos. Agentes da Polícia Militar, Rodoviária Federal (PRF), e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), já estão no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foi acionada para prestar os primeiros socorros às vitimas.

Portal Tailândia