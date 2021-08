Vídeo: Vítimas reconhecem assaltante do boné vermelho

Na semana passada o sistema de segurança de duas lojas registrou o momento em que as lojas estavam sendo assaltas, o primeiro assalto aconteceu no dia (16) agosto, na Rua 14, bairro União, o outro assalta foi realizado também no centro da cidade na Rua A.

O homem agia sempre igual, e sozinho, entrava em uma loja que tinha apenas uma pessoa, mostrava a arma e fazia uma limpa no caixa, ele também usava um boné de cor vermelha, ficando conhecido na cidade como o assaltante do boné vermelho.

Na terça-feira durante uma ronda de rotina uma guarnição foi parada por uma pessoa que teve sua residência invadida no domingo (15) de agosto e que o acusado se encontrava nas proximidades do ‘costa pra rua’.

Chegando ao local os policias encontraram Geovane Rodrigues da Silva, 24 anos, que condizia com as características passada aos policiais, Geovane Rodrigues, não estava em posse de seus documentos pessoais no momento da abordagem e se negou a falar seu nome, precisando então ser conduzido até a 20 Seccional Urbana de Polícia Civil, ao chegar na delegacia alguns policiais já conheciam o rapaz.

As vítimas foram chamadas até a delegacia para fazer o reconhecimento, e confirmaram que Geovane Rodrigues da Silva, o acusado teria realizado os assaltos, após o reconhecimento ele foi encaminhado a Cadeia Pública de Parauapebas.