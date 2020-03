“Mahatma das Artes” marca a reinauguração da Praça Mahatma Gandhi

Quem esteve na Praça Mahatma Gandhi no último domingo, 15, prestigiou a reinauguração do espaço com o lançamento do projeto cultural “Mahatma das Artes”, projeto que acabou por reavivar momentos inesquecíveis em muita gente. Em rodas de conversas, amigos relembravam com alegria histórias especiais vividas na primeira praça da cidade, reinaugurada pela Prefeitura de Parauapebas.

Agora, os pais, que um dia brincaram no local, levam seus filhos, sobrinhos, para se divertirem no playground totalmente revitalizado. Foi o caso da pedagoga Kariane Gomes, que aproveitou o momento nostálgico ao lado de sua irmã e sobrinho. “É um prazer, uma felicidade muito grande está aqui de novo, nesse espaço revitalizado, vendo as crianças brincarem como eu também brinquei um dia”, recordou a pedagoga.

A fim de potencializar a economia do município e garantir mais conforto para os comerciantes, a praça também conta com quiosques para venda de alimentos. “É maravilhoso poder entregar essa praça toda reformada. Aqui serão realizadas muitas atividades legais, potencializando o talento dos nossos artistas locais e proporcionando mais cultura e lazer para os munícipes. Essa praça tem uma simbologia importante, como sendo a primeira praça da cidade”, destacou o prefeito Darci Lermen, durante a reinauguração da praça.

Acompanhada por seus pais, a pequena Maria Clara, de 4 anos, aproveitou para levar sua avó, que estava a passeio na cidade, para conhecer a praça. “Eu estou achando muito legal, adorei tudo”, disse a menina, após aproveitar o espaço kids com literatura, pintura facial, escultura de balões e contação de histórias.

“Foi muito boa a reforma dessa praça, uma reforma geral, mas cabe à comunidade cuidar desse patrimônio pioneiro de Parauapebas. O que mais gostei foram as apresentações culturais. Espero que a comunidade cuide desse espaço que é nosso”, conclamou o autônomo José Augusto, que aproveitou a noite para levar seu filho pra passear.

O Mahatma das Artes

Idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Projeto Mahatma das Artes promete movimentar os artistas de Parauapebas. No domingo, o coreto foi palco do show musical que marcou o retorno da Palinha Cultural. O público também prestigiou apresentações de carimbó e capoeira.

A sessão de cinema na praça foi um sucesso e proporcionou vários momentos de risos para as famílias, que também movimentaram a economia local adquirindo produtos da feira de artesanato e com a degustação das deliciosas comidas típicas.

O evento fará parte do calendário de Parauapebas e será realizado todo 2º domingo de cada mês.