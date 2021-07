Mais 11.665 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Parauapebas

Durante a ação públicos da 1º e 2 º dose receberam a imunização

A imunização contra a Covid-19 avança em Parauapebas! No mutirão realizado hoje, 24, foram aplicadas 11.665 doses de Coronavac, Pfizer e AztraZeneca, das quais 9.417 foram da primeira dose e 2.248 da segunda. Com pontos de vacinação nas zonas urbana e rural, o público foi atendido de forma eficiente e rápida.

Seu Auriberto Correia, de 57 anos, tomou a segunda dose da Coronavac e avaliou positivamente o mutirão, “atendimento bom e rápido. No início do ano peguei o vírus e achei que iria morrer. Hoje estou muito feliz por conseguir completar minha vacinação, é uma esperança a mais, um sopro de vida pra nós, contando aí com o apoio do governo municipal, do SUS. E fé em Deus que vamos vencer mais essa etapa de batalha na luta pela vida”, compartilhou.

Já o representante comercial Lário Carlisson tomou a primeira dose da Pfizer e comentou “a esperança de todo brasileiro é que essa pandemia passe! Sobre a vacina, acho que todos devem tomar e não tem que escolher marca. Eu tomei a primeira dose e já estou no aguardo da segunda”.

Públicos atendidos

“Hoje demos continuidade nessa linda campanha de vacinação contra Covid-19. Aplicamos a primeira dose para quem ainda não tinha se vacinado na faixa etária de 30 a 59 anos, sanamos as pendências de Coronavac para o público de 50 a 59 anos, e também fizemos a aplicação da segunda dose da AztraZeneca para pessoas de 60 a 64”, explicou Michele Ferreira, diretora de Vigilância em Saúde.

O mutirão é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável por fazer o armazenamento e gerenciamento das doses recebidas, assim como desenvolver o plano municipal de imunização.

“É muito importante frisar o carinho e o empenho que a secretaria de saúde está tendo com seus profissionais, gerando conforto e condições de realizar um bom atendimento para a nossa população, assim como vale destacar que a logística montada ajuda a fazer com que os atendimentos sejam rápidos e eficientes”, acrescentou Michele.

Mais vacinação

O cronograma de vacinação segue na próxima semana, a orientação é para que a população fique atenta aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Parauapebas para acompanhar as datas e públicos que devem ser vacinados.

Está programada a aplicação da segunda dose para pessoas acima de 50 anos, entre os dias 26 e 30 de julho, na Escola Municipal Chico Mendes, no horário entre 9 e 14 horas. Entre os dias 28 e 30 de julho, nessa mesma escola, devem receber a segunda dose da vacina ferroviários e profissionais de força e segurança que foram imunizados nos dias 29 e 30 de abril, e também no dia 05 de maio.

Ascom/Pmp