Unidade de Saúde da Palmares Sul é contemplada com ambulância

A entrega do veículo foi realizada nesta quinta-feira, 22, pelas autoridades municipais, logo em seguida um paciente idoso foi transportado para realizar procedimento no hospital

Na véspera do aniversário de 27 anos da Palmares Sul a comunidade foi contemplada com uma ambulância de suporte básico para agilizar o deslocamento de pacientes que precisam de atendimento de urgência e emergência na UPA, Pronto Socorro Municipal e Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Distante oito quilômetros do centro da cidade, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jerônimo de Freitas, localizada no bairro Palmares Sul, atende aproximadamente 12 mil pessoas da comunidade e da região, boa parte reside em área rural.

“É complicado ter que transportar uma pessoa que está entre a vida e a morte sem suporte de uma ambulância, agora nossa comunidade não terá mais esse problema”, afirma Ana Paula Santos, que é auxiliar de educação infantil e mora no bairro que até pouco tempo atrás era zona rural de Parauapebas.

“Quando a gente recebeu as novas ambulâncias mês passado, uma das preocupações era colocar um carro aqui, na Palmares Sul, para facilitar. E assim estamos fazendo. É papel do governo avançar na estrutura da saúde, para melhor atender as pessoas e assim salvar vidas”, destacou João do Verdurão, prefeito em exercício, presente no evento.

O secretário de saúde, Gilberto Laranjeiros, reforçou a importância de disponibilizar o veículo para o atendimento da comunidade, “com a ambulância aqui vamos trazer mais mobilidade, mais saúde pública, mais salvamento de vidas, mais agilidade”, pontuou ao destacar que o veículo foi adquirido com recursos públicos.

Logo após a cerimônia de entrega, um idoso vítima de acidente na zona rural chegou à UBS para buscar atendimento e foi imediatamente conduzido na nova ambulância para o serviço de urgência e emergência do município.

