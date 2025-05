Marabá: Irmãos são presos por tráfico de drogas

Nesta última terça-feira (13), a Polícia Militar derrubou mais um comércio de drogas em Marabá. Gustavo, de 19 anos, e um irmão dele, de 17 anos, foram flagrados com crack, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

A guarnição da VTR 3407 realizava rondas na Avenida Sororó quando foi abordada por populares, que denunciaram a ocorrência de tráfico em um bar nas proximidades do Balneário do Tacho. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram a movimentação suspeita de três indivíduos. Um deles conseguiu fugir, mas os outros dois foram alcançados.

Com Gustavo, a polícia encontrou três petecas de crack. Questionado, ele confessou que estava traficando em conjunto com o irmão, fato confirmado pelo adolescente. Ambos relataram que a droga havia sido repassada por um homem identificado como Maciel Soares da Rocha.

Diante dos fatos, os dois irmãos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.