Perseguição policial resulta em 33 kg de drogas apreendidos em Marabá

Na noite de terça-feira (13), um episódio caótico foi registrado em Marabá. O que parecia apenas a fuga de um homem armado resultou na apreensão de 33 quilos de drogas. Carla foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes e um homem, que portava a arma, ainda não foi localizado.

Durante ronda da Polícia Militar. Dois homens correram ao perceber a aproximação da viatura e pularam o portão de uma residência, o que chamou a atenção dos policiais, que perceberam um deles armado.

Ao bater no portão da casa, os militares receberam resposta de Carla, proprietária do imóvel, e informaram a ela que uma pessoa armada havia pulado o muro. Nesse momento, relatou a equipe, tiveram a impressão de que ela foi puxada para dentro da sala e de que estaria sendo feita refém.

Por isso, os militares decidiram pular o muro para entrar no local. Na sala, encontraram Carla com uma criança no colo, visivelmente abalada. Ela afirmou não saber o que estava acontecendo.

Dentro do quarto, foram apreendidas 24 barras de crack, uma de cocaína, porções menores de maconha e outras drogas, além de materiais para preparo e embalagem, uma espingarda de pressão e uma balança de precisão. Ao todo, foram retirados do local 25 quilos de crack, oito quilos de cocaína e sete gramas de maconha.

Todos que estavam presentes na residência foram conduzidos à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.