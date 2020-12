Matrículas da rede municipal de ensino começam nesta quinta-feira, 17

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as matrículas escolares da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021 começam nesta quinta-feira, 17. Para os alunos matriculados regularmente nas instituições em 2020, a renovação será feita automaticamente pelas escolas, nos dias 17 e 18 de dezembro. Já as matrículas de novos alunos ocorrerão de 12 a 15 de janeiro de 2021.

Acompanhe o calendário abaixo voltado às matrículas 2021 para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

AÇÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL DATA Matrícula automática realizada pela escola Alunos matriculados regularmente na escola em 2020 Escola 17 e 18 de dezembro de 2020 Confirmação de matrículas pelas famílias Alunos matriculados regularmente na escola em 2020 Famílias dos alunos e escola 05 a 08 de janeiro de 2021 Divulgação do número de vagas na escola Comunidade em geral Escola 11 e 12 de janeiro de 2021 Matrícula para alunos novatos Comunidade em geral Família e escola 12 e 15 de janeiro de 2021 Início das aulas – previsão Alunos matriculados Família e escola 25 de janeiro de 2021

Documentos necessários:

– Registro Civil (RG e CPF)

– Comprovante Residência

– 02 fotos 3×4

– Atestado de Transferência com ficha Individual (ou Declaração de Conclusão e Histórico Escolar)

– Carteira de Vacina

– Cartão Bolsa Família

– Cartão SUS

– Pasta L transparente ou envelope pardo A4

Agora acompanhe o calendário abaixo voltado às matrículas 2021 para Educação Infantil: Creche e Pré-Escola.

AÇÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL DATA Matrícula automática realizada pela escola Alunos matriculados regularmente na escola em 2020 Escola 17 e 18 de dezembro de 2020 Confirmação de matrículas pelas famílias Alunos matriculados regularmente na escola em 2020 Famílias das crianças e escola 05 a 06 de janeiro de 2021 Divulgação do número de vagas na escola Comunidade em geral Escola 07 e 08 de janeiro de 2021 Matrícula para alunos novatos · Infantil IV · Infantil V Comunidade em geral Famílias e escola 11 e 15 de janeiro de 2021 Inscrição para creche Comunidade em geral Família e escola 08 a 14 de janeiro de 2021 Triagem para seleção das crianças de creche Crianças inscritas Equipe de triagem 15 a 22 de janeiro de 2021 Confirmação de matrícula de creche Crianças selecionadas Famílias e escola 25 a 29 de janeiro de 2021 Início das aulas de creche Crianças matriculadas Famílias e escola 02 de fevereiro de 2021

Documentos necessários:

– Certidão de nascimento (Cópia)

– CPF da criança (Cópia)

– 2 fotos 3 x 4

– Cartão de vacina

– Cartão do SUS

– Comprovante de residência

– Cartão do bolsa família (caso possua)

– Identidade e CPF dos pais ou reesposáveis e uma pasta L.

Para os alunos de 1 a 3 anos, como existe uma legislação especifica que normatiza as matrículas, serão realizadas primeiramente inscrições. De acordo com o Decreto Municipal n° 286, de 26 de Março de 2015, para efetuar a inscrição dos alunos, os pais ou responsáveis legais, deverão comparecer munidos de originais e cópias dos seguintes documentos:

Certidão de Nascimento e CPF da criança;

Cartão de vacina e Cartão do SUS;

2 fotos 3 x 4;

Comprovante de Residência em nome dos pais ou do responsável legal do menor;

RG, CPF e Carteira Profissional dos pais ou do responsável legal;

Declaração de próprio punho ou digitalizada, devidamente assinada, de que tem condições de deixar e buscar a criança nos horários estipulados pela Creche;

Informativo de renda de todos os membros da família que residam com a criança, mediante apresentação de um ou mais, quando existir, dos seguintes documentos:

– Último comprovante do salário;

– Folha resumo do CadÚnico;

– Atestado do empregador com reconhecimento de firma;

– Última declaração de imposto de renda, no caso de profissional autônomo;

– Comprovante de benefícios sociais: auxílio moradia, auxílio reclusão ou seguro desemprego.

Para a efetivação da matrícula do aluno serão observados os seguintes critérios:

Renda total da família constituída;

Condição de moradia da criança;

Residir no bairro onde a escola está localizada ou entorno;

Contexto familiar;

Ausência dos pais ou responsáveis legais, e demais adultos com famílias constituídas, por necessidade de atividade remunerada;

Idade da criança e a data que realizou a inscrição.

Para análise dos documentos e situações exigidas, será formada uma comissão de avaliação de matrícula, composta pelos seguintes membros: um assistente social da Secretaria de Educação (Semed); dois representantes do setor de Educação Infantil da Semed; um representante do Conselho Tutelar e um representante do Conselho Municipal de Educação.

Como as vagas são limitadas, somente após a análise da comissão avaliadora será realizada as matrículas dos alunos aptos conforme os requisitos exigidos no Decreto. A Semed informará aos responsáveis sobre as inscrições deferidas e indeferidas, assim que avaliar o relatório formalizado pela comissão.

Atenção! As vagas são limitadas e os pais devem comparecer usando máscaras.

Texto: Comunicação/ Semed

Assessoria de Comunicação/PMP