Saldo do cartão merenda em casa deve ser utilizado até dia 24 de dezembro

O contrato do Programa Merenda em Casa, referente ao ano de 2020, finda este mês, por isso os pais e/ou responsáveis pelos estudantes e os alunos maiores de 18 anos devem verificar e esgotar o saldo disponível no cartão até dia 24 de dezembro, uma vez que, depois desta data, os valores existentes serão bloqueados.

O cartão deve ser guardado cuidadosamente, pois caso a pandemia perdure e por motivo de segurança as aulas permaneçam no formato não presencial, o contrato será renovado em 2021, e o benefício será pago por meio do mesmo cartão.

SOBRE O BENEFÍCIO:

O Merenda em Casa foi criado em maio, depois que as aulas presenciais foram suspensas no município devido à pandemia, com o objetivo de reforçar a alimentação dos mais de 47 mil estudantes da rede municipal de ensino de Parauapebas. Com o projeto, cada estudante passou a receber o auxílio de R$ 50,00 mensais. Nestes sete meses de distribuição do benefício foram injetados mais de R$ 15 milhões na economia local, beneficiado açougues, lanchonetes, panificadoras, restaurantes e supermercados.

