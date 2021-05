Médicos de Parauapebas usam a musicoterapia para auxiliar na recuperação de pacientes com Covid-19

O projeto estava sendo planejado desde de o inicio da pandemia para a Ala da Covid-19 no Hospital Municipal de Parauapebas (HGP), PA. Gerenciado pelo instituto Acqua, com contribuição da empresa Vale e em parceria com a Prefeitura de Parauapebas e por meia as Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), foi adotado a musicoterapia ao tratamento de pacientes com a Covid.

O tratamento com musicoterapia está sendo muito bem aceito pelos pacientes e já pode perceber a melhora a partir das primeiras vezes que em que foi feito, toda sexta-feira os pacientes que tem condições de se levantar vão assistir ao show e com poucos dias depois acabam recebendo alta.

A ideia nasceu a partir de um vídeo que ficou bastante conhecido na internet em 2020, que médicos aparecem cantado em um hospital de Belém, o psicólogo Felipe Lemos de Oliveira

‘’protocolou a ideia discutiu como seria a proteção dos músicos e pacientes, a ideia se fortaleceu com a chegada de mais dois que chegaram para somar’’ afirmou o psicólogo.

Andrey William Araújo Silva estuda medicina na UFPA da cidade de Altamira e retornou para Parauapebas após início de aulas online. O estudante conta que já participava de um projeto no hospital de Altamira, tocando diversas músicas para os profissionais de saúde. “É muito satisfatório poder fazer isso agora, também, para os pacientes, porque eles ficam lá dentro do hospital por muito tempo. Durante a pandemia todos ficamos enjaulados, e quebrar esta rotina com a música traz diversos benefícios”, explicou.

O psicólogo Felipe Oliveira explica que o órgão que mais demanda oxigênio é o cérebro, e quando há algum tipo de sofrimento emocional, ele fica em extrema atividade, e trabalha 3 a 4 vezes mais que o normal, gastando muito oxigênio. Quando há tranquilidade, o cérebro trabalha um pouco diferente, proporcionando sensações livres de preocupações e trazendo momentos de esperança que fazem o organismo responder melhor. “O resultado disso é a revitalização de energia que faz o paciente ter uma melhora muito mais rápida. Não só a parte técnica traz benefícios, mas também a emocional”, afirma o profissional.

Percebemos os benefícios que a musicoterapia traz para todos que são alcançados por nossa música, desde os pacientes que são nosso foco principal até os próprios fisioterapeutas que estão acompanhando os pacientes, os técnicos que estão monitorando a saturação também se divertem cantando junto com a gente.

Com informações ASCOM/PMP