Melasma 90% dos casos acontecem em mulheres saiba como se prevenir e o tratar

Manchas escuras na pele principalmente no rosto, são algo que incomoda bastante as mulheres já que elas são 90% das pessoas que sofrem com melasma, esse é o nome dado a essas manchas que tanto incomodam.

O sol contribui bastante para o aparecimento dessas manchas e os raios ultravioletas que são capazes de estimular os melanócitos, células da pele que são responsáveis pela pigmentação. Acredita-se que no melasma essas células produzam pigmento em excesso em algumas áreas do rosto, causando as manchas.

Alguns outros motivos também podem ajudar no aparecimento das manchas. Durante a gravides 70% das mulheres tem melasma que podem sumir depois desse período.

O que fazer para remover melasma

Primeiro passo para remover as manchas é procurar um especialista que vai identificar qual o tipo e passar o tratamento adequado, lembrando que o melasma pode ser controlado e não tem cura, usar sempre o filtro solar mesmo em épocas frias e mesmo o dia estando nublado.

Filtro solar hoje no mercado podemos encontrar uma diversidade o dermatologista vai indicar o que atende a necessidade de sua pele.

Laser é uma ótima opção para tratamento das manchas, pois libera uma onda de calor sobre a pele, que destrói o pigmento de melanina, e está indicado em casos de melasma profundo ou que não melhorou com o tratamento com cremes ou cosméticos.

Peeling químico e o microagulhamento são procedimentos muito utilizados no tratamento do melasma. O peeling químico é muito eficaz no melasma epidérmico, ou seja, o melasma que está na camada mais superficial da pele.

Lembrando que todos esses tratamentos devem ser passados ou terem a supervisão de um dermatologista, muito cuidado com receitas caseiras da internet que podem agravar o caso ou até provocar novas manchas.

Imagem:cliquefarma.com