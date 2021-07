Jovem namorada de PM é morta por ele em troca de tiro

Essa foi a versão que o cabo da PM contou aos policiais, o caso aconteceu nesta segunda-feira (5) de julho na cidade de Coroatá, a 251 km de São Luís, no Maranhão.

O cabo contou que ao chegar em casa após ter recebido uma ligação de sua namorada Carolina Silva, de 18 anos, Carol teria dito que homens estavam tentando invadir a casa, quando Gilgleidisson Pereira Melo, foi rapidamente até sua residência ao entrar teria sido recebido com balas e teria revidado trocando tiros com os bandidos e um dos disparos acertou em cheio sua namorada na altura do do tórax.

A família da jovem disse não acreditar na versão contada pelo PM, A polícia colheu o revólver do PM e as cápsulas no local para serem periciadas.