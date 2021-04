Mensagens expõem cobrança de Flávio Bolsonaro e incômodo do governo com Pacheco

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) — Foto: REUTERS/Adriano Machado

A instalação da CPI da Covid evidenciou o afastamento entre o governo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Em fevereiro, Pacheco foi eleito presidente da Casa contando com o apoio do Palácio do Planalto.