Ministro que ‘’passou a boiada’’ pede demissão

Ricardo Salles ministro do Meio Ambiente que ficou conhecido em um vídeo em que disse a famosa frase de que durante a pandemia deviam ‘’passar a boiada’’ se referindo a mudar as regras ligadas à proteção ambiental.

O ministro se manteve no cargo por 30 meses e durante esse período se envolveu em diversos escândalos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, foram alvos de uma operação da PF em maio, que investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa.

Ontem (23) de junho na parte da tarde o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles pediu demissão do cargo.

Imagem: instagram