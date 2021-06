Ovo toma o lugar da carne bovina no prato do brasileiro

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ceap (Centro de Assessoria e Pesquisa de Mercado), entrevistou cerva de 2.500 pessoas de todas as classes sociais, e o ovo tem sido a proteína mais consumida no prato do brasileiro durante o período de pandemia.

Em segundo lugar vem a carne de frango, em terceiro lugar carne suína, e somente quarto lugar temos a carne bovina seguida do peixe.

Segundo os entrevistados o valor da carne bovina tem se tornado bastante elevado fazendo assim com que eles deem preferência a outros tipos de carne.

Embora não seja o alimento que o brasileiro gostaria de estar levando, o ovo tem seus benefícios que não são poucos, veja alguns na lista que fizemos abaixo, acredito que partir de agora você olhara o ovo com bons olhos ao leva-los para casa.

alguns benéficos desse alimento que provavelmente você não sabia:

Fortalece os ossos.

Protege os olhos.

Promove perde de peso.

Elimina o colesterol ruim.

Acelera o funcionamento do cérebro.

Previne câncer de mama.

Acelera o crescimento dos cabelos

Aumenta massa muscular.

Elimina acnes.

Promove um bom desenvolvimento para o bebê.