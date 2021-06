Prova do processo seletivo da UFPA é reagendada para 27 de junho

a Universidade Federal do Pará (UFPA) reagendou a prova presencial do Processo Seletivo Especial – PSE 2021-1 que seria realizada em fevereiro 2021 para ingresso em cursos de graduação na modalidade de educação à distância.

Em Parauapebas, a prova para o curso de Letras – Língua Portuguesa será realizada no próximo domingo, 27 de junho, no CEUP. Os portões serão abertos às 13h e a prova ocorrerá no horário das 14h às 18h.

O certame ocorrerá com todas as orientações e normas de segurança contra a Covid-19.

Ascom/Pmp