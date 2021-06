Morte de jovem que adimirava Lazaro causa revolta no Maranhão

O caso lazaro que ganhou destaque nacional e ainda continua ganhando bastante destaque até o momento, o homem que consegue e esconder na mata e escapou do cerco com mais de 200 policiais no estado do GO.

Lazaro Barbosa o ‘’seral killer de Brasília’’ que está sendo acusado de praticar magia negra e ter conhecimentos de magia e esse seria o motivo dos policiais não conseguirem capturar o fugitivo que continua solto na mata e fazendo vítimas e trazendo medo a população próxima ao local por onde ele passa.

Um jovem morador do Povoado de Calumbi, Presidente Dutra (MA), foi denunciado por moradores do local ao declarar ser fã de Lazaro Barbosa, segundo os mesmos o jovem teria tirado fotos com uma faca e exaltava a Lazaro.

A polícia tomou conhecimento do que estava acontecendo e foi até o local no dia (17) de julho, segundo a versão que consta no (B.O) Hamilton Cesar Lima Bandeira teria reagido a abordagem, o rapaz que mora com os pais que são idosos e teria problemas mentais, o jovem não teria atendido a ordem doa policiais e teria reagido, o policias teriam se defendido e baleado o rapaz que não resistiu e veio a óbito.

Segundo a mãe de Hamilton ele nunca fez mal a ninguém “Meu filho usa remédio controlado, então certas coisas que ele fala são só da imaginação dele, mas ele nunca fez e nem faria mal para ninguém. Não era motivo de ninguém chegar aqui e já ir atirando e matando.”, disse a mãe, que acusa os policiais de assassinar o filho por razões torpes.

Foi aberto inquérito para apurar os fatos.

Imagens: Redes sociais