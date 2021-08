Motorista morre carbonizado em colisão de caminhões

Um grave acidente envolvendo dois caminhões, foi registrado na manhã desta terça-feira (10) em um trecho da PI-247, entre as cidades de Bertolínia e Sebastião Leal, na região Sul do Piauí. Um dos motoristas morreu carbonizado após a colisão e o outro chegou a ser socorrido com vida.

O Tenente Valdeildo, do 10° Batalhão de Polícia Militar de Uruçuí, explicou que devido os vários buracos na estrada, um dos condutores teria tentado fazer um desvio, quando perdeu o controle e acabou colidindo de frente com outro caminhão que vinha em sentido contrário.

“Devido os buracos na estrada, um caminhão colidiu de frente com o outro após tentar fazer desvios. Um motorista foi socorrido para o Hospital Regional de Bertolínia após conseguir sair às pressas do veículo, e o outro morreu carbonizado na cabine do caminhão após o cinto de segurança ficar preso e devido às ferragens. Não deu tempo para o pessoal tirar ele. Não foi possível identificar os motoristas, pois ambos os caminhões pegaram fogo”, disse.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e acionou a Perícia Criminal, que segue realizando levantamentos no local do acidente. O segundo motorista está fora de risco de vida, mas ficou bastante ferido.

Meio Norte