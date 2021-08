Vacina contra a gripe está liberada para todas as idades

A Prefeitura de Parauapebas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, ressalta que já está disponibilizando a vacina contra a gripe (H1N1), com isso, toda a população, a partir de seis meses de idade, poderá se vacinar até o término dos estoques do imunizante.

A vacinação contra o vírus influenza está sendo realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

“Vale a pena ressaltar que a campanha de vacinação contra a Influenza está coincidindo com a realização da vacinação contra a COVID-19. Assim, é importante que seja priorizada a administração da vacina contra COVID-19 para pessoas que ainda não receberam a imunização. Nessas situações, deve-se respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas”, orienta o secretário de Saúde de Parauapebas, Gilberto Laranjeiras.

