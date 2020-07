Movimenta Pebas abre inscrições para cursos de dança online

As ações integram programação de projeto patrocinado pela Vale. Aulas serão ministradas pela equipe de profissionais do Corpo Escola de Dança (MG)

O projeto Movimenta Pebas traz nova seleção, dessa vez voltada para a capacitação. Jovens e adultos de Parauapebas (PA) poderão aprender a arte da dança com profissionais do Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, renomada companhia de dança contemporânea de Minas Gerais. O projeto é patrocinado pela Vale, por meio da pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serão ofertados quatro cursos online: dois cursos de capacitação (Balé Clássico e Dança Contemporânea) e dois cursos complementares (Danças Populares Brasileiras e História da Dança). A iniciativa conta com a parceria do Centro Cultural Parauapebas e da Vivas Cultura e Esporte. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 1º a 16 de julho, exclusivamente pelo link https://linktr.ee/movimentapebasoficial, onde estão disponíveis o formulário e o regulamento da seleção. O início das atividades está previsto para o dia 27 de julho.

Os cursos serão realizados de julho a outubro. Os critérios de seleção e o número de vagas variam de acordo com cada curso. Também estão previstos dois encontros presenciais com apresentações dos resultados dos cursos e aulões abertos à comunidade no Centro Cultural Parauapebas, assim que as autoridades permitirem o acesso do público ao equipamento, que está com as atividades suspensas como medida preventiva a propagação da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Todas as atividades e o processo de inscrição são gratuitos.

“Para a Vale patrocinar o Movimenta Pebas e viabilizar esta ação com o Grupo Corpo de qualificação e integração dos artistas de Parauapebas é um incentivo à promoção da dança, manifestação tão presente na cultura popular brasileira”, destaca a gerente de Patrocínios da Vale, Christiana Saldanha.

Os cursos de Capacitação em Balé Clássico e Dança Contemporânea são destinados para maiores de 15 anos com alguma experiência em dança, selecionados por nível técnico dentre os inscritos. Serão montadas duas turmas para cada curso, com o limite de até 15 participantes, para que o professor possa acompanhar o desenvolvimento das turmas de acordo com nível técnico de cada aluno. As aulas terão duração de 1h20 e serão realizadas duas vezes por semana.

Outros dois cursos oferecidos também terão vagas limitadas. O curso de Danças Populares Brasileiras oferece 20 vagas para alunos, a partir dos 12 anos com ou sem experiência em dança. Serão duas aulas semanais de uma hora. Já para o curso de História da Dança, serão 150 vagas para interessados de todas as faixas etárias, que poderão acompanhar as aulas expositivas online de 1h30, sempre às sextas-feiras. Os quatro cursos serão ministrados online e ao vivo pelas plataformas Google Meet ou Zoom.

A parceria será coroada com dois aulões presenciais com participação livre de toda a comunidade, no Centro Cultural Parauapebas, com professores da escola da companhia, após o fim das restrições provocadas pela Covid-19.

“É um prazer e um desafio fazer parte de um projeto que une e motiva a comunidade a superar este momento difícil, através do poder transformador da dança”, destaca Macau Purri, fundadora do Grupo Corpo e diretora da Escola.

Sobre o Movimenta Pebas

Os cursos de dança fazem parte da programação do projeto Movimenta Pebas, adaptado para promover ações também durante a pandemia. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura antes das restrições provocadas pela Covid-19, o projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale e apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e do Instituto Vivas.

O Movimenta Pebas tem como objetivo a promoção de ampla programação cultural nas áreas de música, teatro, dança, artes plásticas e cinema para a população. Em cada campo artístico, as atividades envolverão os participantes em um ciclo formativo, composto por oficinas, palestras, ensaios, produções e apresentações.

Corpo Escola de Dança

Fundada em 1975 pelo Grupo Corpo, a escola desenvolve uma metodologia própria e se destaca por estimular em seus alunos o pensamento amplo e crítico sobre a dança e a arte. Oferece cursos de técnica contemporânea, clássica, dança livre para adultos e um programa específico para crianças.

Grupo Corpo

Criado em Belo Horizonte há 45 anos, o Grupo Corpo é uma das mais importantes companhias de dança contemporânea do mundo, tem um repertório de quarenta espetáculos e turnês que já passaram pelo Brasil e outros 41 países.

Serviço

Inscrições para os cursos online do projeto Movimenta Pebas

Período: de 1º a 16 de julho

Início das atividades: 27 de julho

Regulamento e formulário de inscrições estão disponíveis em https://linktr.ee/movimentapebasoficial

Todas as informações sobre o “Movimenta Pebas” estão disponíveis nas páginas do projeto nas redes sociais:

Instagram.com/movimentapebasoficial

Facebook.com/movimentapebasoficial

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo e-mail: movimentapebas@vivas.art.br ou pelo WhatsApp: 94 99177-0939.