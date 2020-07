TRF1 suspende norma da Funai que afrouxa proteção de terras indígenas em Marabá (PA)

Na ultima terça-feira (30), em atendimento a pedido do Ministério Público

Federal (MPF), o Tribunal Federal da 1ª Região (TRF1) determinou a

suspensão imediata dos efeitos da Instrução Normativa (IN) nº 09 da

Fundação Nacional do Índio (Funai) nos municípios sob jurisdição da

Subseção Judiciária de Marabá. Para o MPF, a medida além de ser

inconstitucional, inconvencional e ilegal, poderia acirrar conflitos

fundiários e a grilagem de terras em todo o país.

A IN 09, expedida em abril deste ano, permite que estados interfiram em

processos demarcatórios em curso para autorizar a regularização

fundiária, ou seja, a medida desprotege juridicamente terras

indígenas que ainda estão em processo de homologação. Em sua decisão,

o desembargador federal João Batista Moreira seguiu o entendimento do

MPF. Segundo ele, “o regulamento combatido pode, sim, gerar situações de

penosa insegurança jurídica para índios e não índios e ainda acarretar

responsabilização da Administração por omissão”.

Com a decisão, em pedido de tutela de urgência, a Funai e o Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ficam obrigados a

incluir no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef), no Sistema de

Cadastramento Ambiental Rural (Sicar) e na “Declaração de Reconhecimento

de Limites”, sob pena de multa entre 100 e 500 mil reais, além das

terras homologadas, áreas formalmente reivindicadas por grupos

indígenas, áreas em estudo de identificação e delimitação, terras

indígenas delimitadas, declaradas e com portarias de restrição de uso

para localização e proteção de índios isolados.

A decisão da primeira instância havia indeferido o pedido de tutela de

urgência inicial e não suspendeu a instrução normativa, por considerar

não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do

perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

Segundo o procurador da República Adriano Augusto Lanna de Oliveira, a

instrução normativa, que deveria proteger os interesses dos povos

indígenas, acaba por violá-los, “uma vez que possibilita que imóveis

particulares possuam precedência sobre as terras indígenas em processo

de demarcação e permite que Terras Indígenas sejam retiradas

indevidamente e ocultadas do sistema de gestão fundiária”.

Para o MPF a norma é inconstitucional, ilegal e contraria a Convenção nº

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Declaração das

Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a posição do

Supremo Tribunal Federal (STF). “Acaba por violar os direitos

originários dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas

por eles, bem como o caráter declaratório da demarcação, assim

reconhecido pelo STF”, reforçou Adriano Augusto Lanna de Oliveira.

Além disso, a instrução normativa afetaria, além das populações

indígenas, os particulares de boa-fé que adquiram terrenos nas áreas

em processo de demarcação, gerando falsa expectativa sobre a

propriedade, como alertou o procurador regional da República Francisco

Guilherme Vollstedt Bastos.

Um levantamento feito Câmara de Populações Indígenas e Comunidades

Tradicionais do MPF (6CCR/MPF) aferiu que há quase 10 mil propriedades

sobrepostas a terras indígenas que estão em diferentes fases de

regularização ou em áreas com restrição de uso. Ademais, o órgão também

verificou que, na região de Marabá, ao menos duas terras indígenas

seriam negativamente impactadas pela Instrução Normativa e ocultadas do

Sigef e do Sicar: a TI Tuwa Apekuokawera e a Aldeia Ororobá.

Para o Ministério Público, estava inconteste também o risco de

favorecimento à grilagem de terras, com a edição da referida norma, pela

ação de posseiros, madeireiros, grileiros, especuladores e grandes

fazendeiros que frequentemente atuam na Região Amazônica, em face à

vulnerabilidade dos povos indígenas.

Acesse a decisão: https://bit.ly/3iv0BY6

Ação Civil Pública nº 1002109-38.2020.4.01.3901

Assessoria de Comunicação

Procuradoria Regional da República da 1ª Região

(61) 3317-4583/ 4862

www.mpf.mp.br/regiao1

Twitter: @MPF_PRR1

Ministério Público Federal no Pará

Assessoria de Comunicação