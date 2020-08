Movimenta Pebas premia músicas eleitas em votação popular

Patrocinada pela Vale, a iniciativa oferece programação diversificada e gratuita à população nas áreas de teatro, dança, música, audiovisual e artes plásticas

Em mais uma etapa do concurso cultural Movimenta Pebas, as três melhores músicas inéditas de autoria de compositores de Parauapebas foram escolhidas em votação popular pela internet. A música “Joia de Valor”, de Andréa de Souza, caiu nas graças do público e levou a primeira colocação, com mais de 1500 votos. O segundo lugar ficou com “Hora Feliz”, de Heitor Calazans de Castro. A composição “Vai Passar”, de Joelson Souza, ficou com a terceira posição. Os três compositores receberão a premiação de R$ 3,5 mil, R$ 3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

As dez músicas concorrentes receberam um total de 5.188 votos. “A participação expressiva da população nesta etapa superou nossas expectativas e revela o envolvimento da cidade com o concurso. O engajamento nas redes sociais também cresceu exponencialmente”, avalia o coordenador do projeto Gilberto Scarpa, da Vivas Cultura e Esporte. O resultado completo está disponível na página https://www.movimentapebas.art.br/musica/.

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, música, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda.

Nesse período de distanciamento social, a Vale investiu em diversas ações para incentivar o setor cultural, os artistas e, também oferecer à população opções de entretenimento. No Movimenta Pebas, demos oportunidade a todos os participantes de mostrar seu talento e interagir com o público. Estamos felizes com o resultado, porque a conexão das pessoas à cultura é cada vez mais importante”, explica a gerente de patrocínios da Vale, Christiana Saldanha.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Vale, o projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, do Centro Cultural Parauapebas e do Instituto Vivas.

O concurso cultural

Na área musical, o concurso cultural Movimenta Pebas validou, na primeira fase, a inscrição de 16 músicas inéditas de compositores de Parauapebas. Cada uma recebeu prêmio de R$ 330,00. Em seguida, dez músicas foram selecionadas por um júri indicado pela organização do concurso. Nesta etapa, os compositores classificados receberam premiação de R$ 1.500,00.

Além da premiação adicional conferida aos três primeiros colocados indicados em votação popular pela internet, os dez compositores finalistas também participarão de três oficinas desenvolvidas por profissionais da área musical. As músicas serão gravadas em estúdio profissional, ganharão um videoclipe e serão apresentadas no Centro Cultural Parauapebas, após o encerramento das medidas preventivas da pandemia que prevê isolamento social.

