Movimenta Pebas promove primeira aula on-line gratuita de dança livre

Para dançar não é preciso ser bailarino. Este é o conceito da aula aberta on-line de dança livre que será promovida pelo projeto Movimenta Pebas no próximo dia 22 de agosto, às 10 horas, pelo Youtube. Destinada a pessoas de todas as idades que querem relaxar e se divertir, a aula pode ser acessada pelo endereço https://youtu.be/VrRZrGW_6hk, e nas redes sociais do projeto.

As atividades serão ministradas pela equipe de profissionais da Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, renomada companhia de dança contemporânea de Minas Gerais, que desenvolve uma metodologia própria e se destaca por estimular em seus alunos o pensamento amplo e crítico sobre a dança e a arte. Fundada em 1975 pelo Grupo Corpo, a Escola oferece cursos de técnica contemporânea, clássica, estilo livre para adultos e um programa específico para crianças.

Os cursos de dança fazem parte da programação do projeto Movimenta Pebas, adaptado para promover ações também durante a pandemia. Em associação inédita com a Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, o Movimenta Pebas ofereceu vagas para jovens e adultos participarem dos cursos online de Balé Clássico, Dança Contemporânea, Danças Populares Brasileiras e História da Dança. Atualmente, estão em curso cinco turmas atendendo mais de 100 alunos. Os cursos iniciaram em julho e seguem até novembro.

