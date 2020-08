Vereador Elias da Construforte PSB tem diploma cassado

A sentença sobre o uso de candidaturas laranjas nas eleições de 2016 saiu da última quinta-feira (20).

O Juiz Lauro Fontes Junior, da 75a Eleitoral, cassou o registro de todos os candidatos da Coligação ‘ JUNTOS POR UMA PARAUAPEBAS MELHOR ‘, formada pelo PSB e PSDC, todos tiveram amplo direito de defesa e ao contraditório.

Com a decisão, o vereador Elias da Construforte teve o seu diploma cassado e ficou inelegível por 8 anos, e deverá ser afastado do mandato na Câmara de Parauapebas.

Daniel Fernandes deve assumir o mandato

Com a cassação do registro das candidaturas do PSB/PSDC o quociente eleitoral de 2016 para a Câmara de Vereadores de Parauapebas foi alterado, sendo eleito o candidato Daniel Fernandes, que na época concorreu pelo PP.

Da Redação