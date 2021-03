MP apresenta denúncia contra policiais militares por tortura e sequestro de adolescente

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 2º promotor de Justiça Militar apresentou denúncia contra os cabos da Polícia Militar André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Wagner Braga Almeida e Ismael Noia Vieira, pelo crime de tortura e sequestro ou cárcere privado do adolescente Mateus Gabriel da Silva Costa, no município de Xinguara, sudeste paraense em fevereiro de 2021.

Conforme investigação, o desaparecimento de Matheus, aconteceu após ele ter saído de um jogo de futebol com amigos nas “Casas Populares”, no Jardim Tropical. Ao sair do local, Mateus deu carona para um amigo, em direção ao centro da cidade.

Assim que deixou o amigo em casa, o jovem teria sido seguido por uma viatura do Grupo Tático Operacional – GTO da Polícia Militar, conforme mostraram as imagens de câmeras de segurança, requisitadas pelo delegado José Orimaldo durante as investigações, conforme consta no inquérito.

Ainda de acordo com o inquérito, a viatura com os policiais foi filmada pelas câmeras de segurança de prédios comerciais e residência do município, seguindo Mateus, até que na madrugada do dia 04 de fevereiro, a mesma viatura foi vista por, testemunhas, com Mateus sendo agredido.

O jovem está ha 57 dias desaparecido.

