Mulher é acusada de matar o companheiro esfaqueado

Uma mulher foi presa acusada de assassinar o próprio companheiro esfaqueado. O caso ocorreu na noite do último domingo, 5, em Redenção, no sul do Pará. Wanderson Carlos Fumaça, 26 anos, sofreu diversas perfurações de arma branca (faca) na região do tórax. Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade, porém não resistiu e evoluiu a óbito após ser internado.

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é que a própria companheira da vítima, uma mulher de 33 anos, de prenome Edilene, seria a autora do delito. Ela foi detida por uma guarnição policial horas após supostamente esfaquear o companheiro, na residência do casal, no setor Planalto. A acusada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Redenção para os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias e os possíveis motivos que teriam provocado a reação da mulher ainda não foram esclarecidos. Segundo a PC, um inquérito foi instaurado para uma detalhada apuração do caso, que teve grande repercussão em Redenção.

Por: Correio de Carajás