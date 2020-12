Mulher é encontrada morta em casa e marido é o suspeito do crime

Segundo informações de familiares, a vítima vinha sendo agredida pelo companheiro costumeiramente. No entanto, ela nunca teria registrado um boletim de ocorrência a respeito das agressões

Uma mulher, identificada como Raquel Carvalho, foi encontrada morta com sinais de violência por familiares dentro do quarto de uma residência no bairro São João, na cidade de Campo Maior, no início da noite desta segunda-feira, 07 de dezembro.

Em entrevista ao Meionorte.com, o comandante do 15° Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior, Major Etevaldo Alves, explicou que a PM foi acionada por volta de 18 horas sendo informada de que um corpo de uma mulher teria sido encontrado por familiares no interior de uma residência no Bairro São João. Os agentes então se deslocaram à região e constataram a ocorrência. “Há sinais de bastante violência no corpo. Há informações preliminares de que o atual companheiro seja o autor do crime. Há sinais de bastante violência no quarto do casal. Nós estamos aqui já nas diligências. A Polícia Militar de Campo Maior está integrada para tentar localizar o principal acusado, que não está no local; está desaparecido e se figura como principal acusado”, disse. Ainda de acordo com o comandante, existe a possibilidade de que a mulher tenha sido assassinada ainda pela manhã.

Fonte: www.meionorte.com