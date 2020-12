Mutirão de consultas oftalmológicas será realizado neste sábado (12)

O mês de dezembro começou com uma boa notícia para os pacientes que necessitam de consultas e exames oftalmológicos em Parauapebas, depois de ter zerado a fila de espera para esse tipo de atendimento no mês de novembro, a Prefeitura de Parauapebas promove no próximo sábado, 12, um mutirão de consultas oftalmológicas.

O público da ação são pessoas que precisam do atendimento, mas ainda não procuraram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para fazer o cadastro de solicitação do serviço. O mutirão será das 8h às 17h, na Policlínica Municipal, e os pacientes devem levar documento de identidade e o cartão SUS.

Fila de espera zerada

Devido às orientações para evitar o contágio do novo coronavírus, as consultas foram temporariamente suspensas, porém, no mês de novembro o serviço foi retomado, toda a demanda que estava reprimida foi regularizada e os atendimentos desses pacientes serão finalizados até o dia 11 de dezembro.

De acordo com a diretora de regulação, Nirlhy Brito, esse mutirão tem como objetivo atender a população em geral. Para o secretário municipal de saúde, Gilberto Laranjeiras, essa ação facilitará o acesso do paciente ao oftalmologista, “sábado é dia de folga pra muita gente, é uma boa oportunidade para atender quem precisa do serviço. Serão realizados vários exames para detecção de problemas como miopia, astigmatismo, pterígio, glaucoma e outros durante a ação”, destacou o secretário.

Texto: Nívea Lima/Karine Gomes

Foto: Ascom / Assessoria de Comunicação/PMP