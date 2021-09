Mulher é flagrada furtando celular em loja

Na tarde desta terça-feira (14), às 15h57, uma jovem furtou o aparelho celular de uma colaboradora da Loja Xing Ling da Cidade Nova, em Marabá. Felizmente, o crime foi flagrado pelas câmeras de circuito interno do estabelecimento e o rosto da acusada está estampado nos quatro cantos da Internet.

No vídeo, é possível ver que a jovem percebe o celular no balcão, enquanto a funcionária está de costas atendendo a outra pessoa. Ela, então, pega o aparelho, coloca no capacete da moto, que está na sua mão, depois ela olha para o teto, na direção da câmera, e em seguida, coloca o celular no lugar que encontrou. Mas depois olha novamente para o alto e decide finalmente se apropriar do bem alheio, abaixa-se e vai embora com o telefone.

Por: Correio de Carajás