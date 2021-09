Um novo tempo em Parauapebas

Hoje, 15, às 18:00h, nas dependências do Centro Cultural de Parauapebas, inicia um novo capítulo do livro que escreve a breve história política da capital do minério. Tudo porque na citada data está sendo lançado o Programa Municipal de Investimento (PMI), que tem como objetivo executar obras, ações prioritárias e projetos especiais do governo para os próximos quatro anos. Segundo suas diretrizes, o programa terá sete eixos de ações de investimentos: I – Infraestrutura Urbana e Rural; II – Desenvolvimento socioeconômico e sustentável; III – Mobilidade Urbana e ordenamento territorial; IV – Habitação e interesse social; V – Modernização da máquina pública; VI – Desenvolvimento tecnológico e No que compete a Segov em relação ao PMI, estão: execução e coordenação; representação do município em assuntos que compete ao programa junto à órgãos de controle interno e externo.

Além disso, tem responsabilidade em preparar e acompanhar os processos licitatórios: termo de referência, licenciamento ambiental e processo técnico, análise e elaboração de projetos. educacional; VII – Qualificação e incentivo para as mulheres.

Infraestrutura Urbana e Rural

Pavimentação da estrada rural entre as Vilas Carimã e Conquista;

Pavimentação da estrada rural entre as Vilas Palmares II e Três Voltas;

Construção da estrada entre Parauapebas e Marabá, via Palmares II;

Manutenção e abertura de entradas vicinais na zona rural;

Construção de pontes de concreto na zona rural;

Conclusão e obras de urbanização dos canais do Complexos: Altamira, Cidade Jardim e Vs-10;

Desenvolvimento socioeconômico e sustentável

Construção do novo mercado municipal e feira do bairro Rio Verde;

Construção do Complexo Cultural do município de Parauapebas;

Construção do Polo Tecnológico de gemas e joias;

Construção do Centro Administrativo Integrado da Prefeitura de Parauapebas;

Construção do Centro de Zoonoses de Parauapebas;

Implantação da Central de Tratamento de Resíduos sólidos;

Construção do Centro Cultural “Jeca Tatu”;

Construção do Ginásio do bairro Primavera;

Construção do Parque Aquático de Parauapebas;

Construção do Museu de Parauapebas.

Mobilidade Urbana e ordenamento territorial

Construção e padronização de calçadas sociais;

Construção de via de ligação entre a VS-10 e PA-160;

Construção do novo Terminal Rodoviário de Parauapebas;

Construção do Terminal de Integração de Parauapebas;

Implantação do Programa Lote Legal – visa regularizar 10 mil imóveis urbanos.

Habitação e interesse social

Aquisição de 4 mil lotes urbanizados;

Construção de 2 mil unidades habitacionais.

Modernização da máquina pública

Implantação da Central Integrada de Insumos, Almoxarifado e Bens de Consumo;

Implantação de Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Administrativo.

Desenvolvimento tecnológico e educacional

Construção do Campus Universitário da UEPA em Parauapebas;

Implantação da Universidade Municipal de Parauapebas;

Implantação de parcerias com instituições de ensino para a implantação de cursos de pós-graduação em Parauapebas.

Qualificação e incentivo para as mulheres

Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica da mulher (qualificação e inserção no mercado de trabalho);

Empreendedorismo feminino (fomento aos pequenos negócios individuais e coletivos).

A Segov é gerida por Keniston Braga, ex-secretário de Finanças na gestão passada. O PMI terá um orçamento total de um bilhão de reais, dividido pelos quatro anos da atual gestão. Todas as obras citadas neste artigo, se executadas em sua totalidade, colocarão o município de Parauapebas em outro patamar de desenvolvimento, uma cidade referência em muitos segmentos.

Mais do que um Plano de Investimentos, o PMI é uma verdadeira estratégia de aceleração do desenvolvimento de Parauapebas. A partir de hoje inicia um novo capítulo na recente história do citado município. Como bem disse o secretário especial de Governo, Keniston Braga: “Estamos preparando essa cidade para agora. O futuro de Parauapebas é agora”.

