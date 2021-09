Parauapebas: Mulher é assassinada pelo marido e frieza dele impressiona a todos

A vítima desse crime cruel que impressionou a população de Parauapebas foi Fernanda Valeria dos Santos, 30 anos, moradora do bairro Vila Nova.

Fernanda Santos, matinha um relacionamento com Rosemiro Quaresma, acusado pelo crime de assassinato, segundo familiares da vítima, ela teria se separado de Rosemiro, por ter sofrido agressões do companheiro, a mulher decidiu dar um fim ao sofrimento constante devido as agressões que sofria.

Decida a mudar de vida, Fernanda leva seus filhos para outra cidade e volta a Parauapebas para dividir e vender os bens do casal, porém não imaginava o que estava prestes a acontecer.

Rosemiro ligou para a família de Fernanda durante a madrugada desta quinta-feira (15), para avisar que ele teria matado a ex-companheira ela estava na residência, ele passa então o endereço e avisa ter deixado o ar ligado para conserva o corpo da vítima.

A frieza com que o homem descreveu os detalhes do crime deixou a família da vítima chocada.

Ao chegar ao local a Polícia confirmou a veracidade dos fatos, o corpo de Fernanda estava em uma cama e aparentava sofrido esganadura, um fato que chamou a atenção dos policias foi que o único móvel presente na casa era a cama em que a vítima estava.

Rosemiro Quaresma, está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimento sobre o caso.

Com informações: Zé Dudu