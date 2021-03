Mulher é morta por membros de facção

O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (1º), a mulher identificada como Fábia Gomes Costa, de 38 anos, foi morta por membros de uma facção criminosa no Bairro de Fátima, em São Luís-MA

Segundo investigações da Polícia Civil do Maranhão, a vítima havia sido ameaçada por um dos suspeito que havia proibido ela de ir a um ponto do bairro, mas vítima foi até onde queria para busca uma amiga, a situação gerou uma discursão com os membros da facção.

Após esse fato, houve outra discursão. Na segunda (1º), uma dupla foi até a residência da mulher e assassinou a vítima que no momento estava com o namorado.

Segundo informações repassadas à polícia, a vítima era integrante de uma outra facção rival.

A polícia segue investigando o caso por meio da Superintendência de Homicídios e proteção à Pessoa (SHPP). Ninguém foi preso.

