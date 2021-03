Filho mata o próprio pai com tiro na cabeça

Um homem foi morto com disparo de arma de fogo na cabeça na noite desta segunda-feira (01) em Caxias A vítima era Clóvis Rodrigues dos Santos de 50 anos, foi baleado na cabeça pelo próprio filho em casa, um adolescente de 13 anos de idade.

O fato aconteceu na Rua Professor Arlindo Oliveira, no Residencial Eugênio Coutinho em Caxias MA. Por conta da gravidade do ferimento Clovis Rodrigues morreu no local, antes mesmo de receber atendimento do SAMU. Clóvis Rodrigues trabalhava como mototaxista e fazia ponto no centro das cidade.

Ele era casado e residia no Residencial Eugênio Coutinho.

Fonte: www.falapiaui.com