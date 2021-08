Mulher expulsa ladrão de loja usando brinquedo sexual; assista

O homem entra na loja e tenta roubar a funcionaria que estava sozinha no momento, porem a mulher foi bastante sagas ao fingir que pegaria o dinheiro do caixa, quando na verdade ela pegou uma prótese dupla de 30cm e bateu no homem com o objeto.

Logo em seguida o vídeo mostra que o home saiu correndo após a reação da mulher, o caso aconteceu na Rússia e a mulher não se feriu. As imagens caíram nas redes sociais e viralizaram, com comentários surpresos com a audácia da mulher e ironizando a situação.