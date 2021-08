Sessões legislativas voltarão a ter participação da comunidade

Na sessão ordinária de terça-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, vereador Ivanaldo Braz (PDT), anunciou o retorno do público durante os trabalhos parlamentares. Desde o início do ano, as sessões legislativas estavam sendo realizadas no formato virtual. A medida foi implementada devido ao bandeiramento vermelho que indicava alta contaminação da covid-19 e riscos à saúde pública, caso houvesse grande número de pessoas em um mesmo ambiente.

A próxima sessão ordinária da Câmara de Parauapebas ocorrerá na terça-feira, 17 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar os trabalhos parlamentares presencialmente ou, se preferir, pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Ascom