Mulher mata o marido com golpes de faca em Marabá

Após receber um soco em seu rosto, Maria Aparecida Ribeiro esfaqueou o companheiro

Uma discussão de casal terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (5), no bairro Araguaia, em Marabá. Após receber um soco em seu rosto, Maria Aparecida Ribeiro esfaqueou o companheiro Wanderson Couto Ribeiro, com uma faca de cozinha tamanho médio.

O irmão da vítima, Welisson Couto Ribeiro, compareceu à 21ª Seccional de Polícia Civil por volta de 1 hora da madrugada desta quinta-feira (6), para relatar a situação.

A Polícia Civil se deslocou até o endereço informado e localizou Maria Aparecida, que estava embriagada e na companhia de sua filha de dois anos de idade.

Maria informou às autoridades policiais que estava na casa de uma amiga com outras pessoas quando começou a discutir com seu companheiro, do lado de fora da residência

Segundo ela, Wanderson lhe deu um soco. Ela, então, foi para dentro da casa da amiga, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou o companheiro. A mulher não soube informar quantos golpes desferiu e nem os locais que atingiu o companheiro.

Questionada sobre o uso de bebida alcóolica, Maria confessou que estava bebendo vodca desde as 16 horas de quarta-feira (5).

Aparecida foi conduzida até a Delegacia de Polícia com sua filha de colo. A faca utilizada no crime não foi localizada.

