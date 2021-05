Golpe por Whatsapp promete kit de marca de cosméticos para o Dia das Mães

As pessoas acabam caindo em sites que roubam informações pessoais e podem instalar vírus no smartphone

O velho golpe envolvendo a marca O Boticário volta a circular pelo Whatsapp com a chegada do Dia das Mães. Trata-se de um falso prêmio que oferece um kit para as mães com produtos da empresa. Para conseguir o tal brinde, é necessário clicar em um link malicioso. No ato, as pessoas caem em sites que roubam informações pessoais e podem instalar vírus no smartphone.

Desta vez, a mensagem traz a frase “Olha esse pra sua mãe!” acompanhada de um link malicioso. Nas outras ocasiões, a O Boticário emitiu um comunicado afirmando que não faz sorteio de kits de Dia das Mães via Whatsapp e que este links representam um risco. Por ora, o único tipo de interação oficial da empresa é via site oficial.

O texto em si não é problemático, a questão é o link que o acompanha. No caso deste golpe, o endereço é “follow.ru/boticário”. O link leva à suposta promoção pode também pedir CPF, nome e endereço, informações que costumam ser usadas por criminosos. Há ainda casos em que a mensagem fala para compartilhar o link com seus contatos, ajudando a viralizar o golpe.

Outro fator que contribui para dar credibilidade é que foram cadastradas 3.634 lojas verdadeiras da O Boticário no golpe para que o usuário possa escolher em qual deseja retirar os produtos.

portaltailandia.com