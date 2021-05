No lugar e na hora errada, diz tia de jovem que morreu em Parauapebas

Na tarde de quinta-feira (06) de maio, o jovem Thallyson Henrique da Silva de apenas 20 anos foi baleado em um ponto de ônibus no Bairro Vila Nova o mesmo estaria indo para uma célula da igreja da qual o ele fazia parte, quando foi surpreendido por duas pessoas que passam de moto atirando.

o jovem foi atingido em cheio foi levado até o hospital municipal de Parauapebas mas não resistiu aos ferimentos, segundo o que foi contado aos policiais é que antes de atirarem os elementos que passaram de moto fizeram menção a uma facção, dai então os populares e testemunhas pressuporão que Thallyson fazia parte de uma facção.

A tia e família do rapaz ficou revoltada quando viu o que alguns sites e portais estavam colocando a respeito do sobrinho, ela disse que seu sobrinho apenas estava no lugar e na hora errada, que na verdade ele não era o alvo. Meu menino sempre foi calmo e tranquilo, nunca roubou, e estão dizendo que ele era bandido e até membro de facção, ele era da igreja e não mexia com essas coisas não.

A polícia ainda investiga o caso.