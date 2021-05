Padre é preso por tráfico de drogas; maconha e cocaína foram apreendidas

Polícia prendeu também outras duas pessoas

Um padre foi preso na sexta-feira (7) acusado de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Estrada do Curuzu, no bairro Varginha, em Nova Friburgo (RJ). Junto com ele, outras duas pessoas também foram detidas pelo mesmo crime.

De acordo com a polícia, as equipes receberam uma denúncia de que dois homens estariam vendendo drogas na região. Após buscas, a polícia prendeu dois homens em um veículo.

Durante a abordagem, foi encontrada grande quantidade de drogas no carro. A dupla informou à polícia que o material vinha do bairro São Jorge e os levou até o fornecedor. Chegando lá, a polícia encontrou outro rapaz que também foi preso. Ele seria o responsável por repassar as drogas.

Os três criminosos não tiveram os nomes divulgados. Foram apreendidos 16 tabletes de maconha; 1.143 trouxinhas de maconha; 34 papelotes de cocaína e dois celulares.

portaltailandia.com

Reprodução/ O Liberal