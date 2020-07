Mulher morre em acidente entre carro e moto

Na manhã desta segunda-feira (20), um acidente de trânsito tirou a vida de Elizângela do Socorro Pinto Araújo dos Santos, no distrito de Icoaraci, em Belém. A motocicleta em que ela estava como passageira foi atingida por trás por um carro, fazendo com que ela caísse de cabeça na rodovia e, mesmo sendo socorrida, não resistisse aos ferimentos.

De acordo com informações colhidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde a mulher foi levada após o acidente, a colisão foi por volta das 10h, quando ela vinha na garupa de uma motocicleta modelo Honda PCX, guiada por seu marido, e estava passando pelo bairro Águas Negras. O casal estava indo em direção ao centro de Icoaraci pela avenida Augusto Montenegro quando, segundo testemunhas, foram atingidos por trás por um carro prata, modelo Toyota Etios.

Não foi possível apurar detalhes sob que circunstâncias a colisão ocorreu, mas com o choque, a mulher caiu da moto e bateu com a cabeça no chão. As testemunhas não confirmaram se a vítima estava usando capacete, mas o fato é que Elizângela caiu e bateu com a cabeça no asfalto.

O motorista que teria batido com o carro na traseira da moto parou e ficou no local até a chegada do socorro. Em imagens que foram compartilhadas em redes sociais, é possível ver o marido da mulher com ela no colo, segurando a esposa ensanguentada enquanto aguardam ajuda. Populares não aguardaram a chegada da ambulância e levaram a mulher e seu marido de carro até a UPA, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O marido de Elizângela, identificado apenas como Aldo, também ficou ferido na colisão e segue internado na UPA.

Fonte: www.oliberal.com