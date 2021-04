Mulher pula do 3° andar pra fugir da polícia, fratura a perna e é presa

Fato inusitado aconteceu no Residencial Alto Bonito, que frequentemente tem aparecido nas manchetes policias

Na noite de (19) de abril a Polícia Militar fazendo uma ronda no Alto Bonito avistou um elemento que empreendeu fuga ao ver a guarnição, era Paulo Ricardo Pereira companheiro de Geovana Silva, Paulo Ricardo que foi preso pelos PM´s.

A jovem com medo de ser presa não pensou duas vezes e pulou do 3° andar, aproximadamente 10 metros de altura, fraturou uma das pernas, a polícia conseguiu perder os dois jovens e Geovana precisou de atendimento médico o SAMU foi chamado e a moça foi presa no hospital.

No apartamento do casal foi encontrado 1,4kg de maconha e com Paulo Ricardo foi encontrado mais uma pequena quantidade de droga o casal foi conduzidos até a delegacia de policia e lá será tomado os procedimentos cabíveis.

