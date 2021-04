Colmeia Viva disponibiliza treinamento gratuito sobre a relação entre agricultura e apicultura

O programa Colmeia Viva, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Para Defesa Vegetal (Sindiveg), disponibiliza treinamentos na plataforma digital gratuita e com certificados sobre a relação sustentável entre agricultura, apicultura e defensivos agrícolas. O curso já tem seis módulos disponíveis no site treinamentos.sindiveg.org.br.

“Essa iniciativa de disseminar informações de qualidade faz parte da construção de uma relação mais produtiva entre a agricultura e a apicultura. Queremos maximizar a proteção às abelhas, incentivando o diálogo entre apicultores e os agricultores, que dependem da utilização de insumos para a proteção das plantações contra pragas e doenças”, afirma o presidente do Sindiveg, Júlio Borges.

Os quatro primeiros módulos da plataforma discutem temas como complementariedade entre agricultura, apicultura e defensivos; boas práticas no uso de defensivos agrícolas para promoção de uma agricultura mais amigável as abelhas; boas práticas apícolas; e como aplicar defensivos agrícolas corretamente sem impacto às abelhas.

O quinto e o sexto módulos abordam a formalização da apicultura e a importância de aprender a cuidar e proteger as abelhas. “Estima-se que 35% da produção mundial de alimentos resulta de culturas dependentes da polinização animal, tornando essencial a relação saudável entre o uso de defensivos e a proteção às abelhas”, diz Daniel Espanholeto, especialista em uso correto e seguro do Sindiveg.

Coordenador do Colmeia Viva, Espanholeto explica que sem a polinização realizada por animais – categoria que inclui as abelhas –, as culturas dependentes podem ter perdas de 40% a 100% na produção. Entre essas culturas estão a maçã, o maracujá e a melancia, por exemplo. “Nosso treinamento à distância é uma importante ferramenta de conscientização, em benefício da produção de alimentos”, destaca.

Para conhecer a plataforma e se inscrever no curso, basta acessar o site treinamentos.sindiveg.org.br. Ao final de cada módulo, será gerado um certificado de participação. “Tudo isso sem custos para os interessados, que não precisam ser atuantes no agronegócio. Gratuitamente, é possível realizar um treinamento de alta qualidade, sem precisar sair de casa”, finaliza o especialista.

Sobre o Sindiveg

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) representa a indústria de produtos para defesa vegetal no Brasil há 79 anos. Reúne 26 associadas, distribuídas pelos diversos Estados do País, o que representa aproximadamente 40% do setor. Com o objetivo de defender, proteger e fomentar o setor, o Sindiveg atua junto aos órgãos governamentais e entidades de classe da indústria e do agronegócio pelo benefício da cadeia nacional de produção de alimentos e matérias-primas. Entre suas principais atribuições estão as relações institucionais, com foco em um marco regulatório previsível, transparente e baseado em ciência, e a representação legitima do setor com base em dados econômicos e informações estatísticas. A entidade também atua em prol do fortalecimento e da valorização da comunicação e da imagem do setor, assim como promove o uso correto e seguro dos defensivos agrícolas. Para mais informações, acesse www.sindiveg.org.br.