Nota falsa de R$ 420 reais é apreendida durante ação policial

O número é alusivo à maconha, segundo a polícia

No último fim de semana, as polícias Civil e Militar de Bacabal, a 247 quilômetros de São Luís, realizaram uma operação que resultou com a prisão de uma pessoa, duas motocicletas apreendidas, além da apreensão de uma ‘cédula’ falsa de R$ 420, em alusão ao uso de maconha.

Segundo a polícia, durante a operação, foi dado cumprimento a um mandado de prisão contra um homem, porém o motivo da detenção não foi informado. A prisão aconteceu na cidade de Bom Lugar, a 288 km de São Luís, após um trabalho investigativo e de monitoramento.

Durante a operação, as polícias apreenderam em um bar, em Bacabal, um canivete e uma cédula falsa de R$ 420. A cédula verde, tinha uma imagem do bicho-preguiça e de folhas de maconha, em alusão ao uso do entorpecente. O número 420, impresso na cédula, também é uma alusão à maconha.

portaltailandia.com