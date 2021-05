Mulher tem cabelo cortado, dois dentes quebrados e fica mantida em cárcere por nove horas

No último domingo, 23, um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter a companheira em cárcere privado por nove horas. Segundo a Guarda Municipal, o agressor chegou a cortar o cabelo e quebrar dois dentes da vítima, além de ter feito ameaças de morte a ela no momento em que era detido. O caso aconteceu em Piracicaba, São Paulo.

De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, a corporação recebeu uma denúncia sobre o caso e, ao chegar no imóvel, viram por um buraco na parede que o homem ameaçava a vítima com uma faca, além de impedir que ela saísse do local.

Os guardas interviram e abordaram o homem. A mulher saiu da casa logo em seguida e, segundo os guardas, estava com o nariz sangrando, vários hematomas pelo corpo e com dentes faltando, além do cabelo picotado.

A mulher relatou à Guarda Municipal que morava com o homem há cerca de um mês e que, durante a madrugada deste domingo, disse para ele que era “a mulher mais bonita daquela rua”. Esse teria sido o motivo para o homem a puxar pelos cabelos para dentro da casa e espancá-la. Durante cerca de nove horas ele a impediu de sair de casa e a agrediu.

