Sangue frio homem mata garçom a facadas em Parauapebas

Na tarde de sábado (22) de maio imagens de um homem morto com uma faca cravada no peito circulou via WhatsApp em Parauapebas, imagens chocaram a população por tamanha crueldade e sangue frio do autor do crime que ocorreu no bairro Novo Horizonte, na esquina da rua Grécia com a Travessa Mato Grosso, o homem que foi identificado até o momento apenas como Fábio que matou com diversos golpes de faca o garçom Fledson Reis Silva, 35 anos de idade, que estava sentado em uma cadeira quando foi surpreendido pelo autor do crime.

Imagens de câmeras do circuito de segurança de uma casa próxima filmaram o momento em que tudo aconteceu, a polícia já abriu inquérito e investiga o caso.

com informações/ zedudu.com